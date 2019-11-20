У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь из Чугуева Харьковской области в Очаков Николаевской области, где он собирался осмотреть возвращенные Россией корабли ««Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу».

Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.

«Не завелись», — сообщил источник издания.

Президенту пришлось отправиться из Чугуева в Харьков и дождаться там высланного из Киева самолета Airbus.

Ранее в среду Зеленский посетил Станицу Луганскую и осмотрел восстановленный мост через Северный Донец.