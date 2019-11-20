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У самолета Зеленского отказал двигатель 

Рамблер + ещё 5 56 минут назад
У самолета Зеленского отказал двигатель
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь из Чугуева Харьковской области в Очаков Николаевской области, где он собирался осмотреть возвращенные Россией корабли ««Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу».
Названы признаки фальшивости Зеленского
Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
«Не завелись», — сообщил источник издания.
Президенту пришлось отправиться из Чугуева в Харьков и дождаться там высланного из Киева самолета Airbus.
Ранее в среду Зеленский посетил Станицу Луганскую и осмотрел восстановленный мост через Северный Донец.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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