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Переданные Россией корабли вернулись на Украину 

РИА Новости 53 минуты назад
Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись на Украину, передает корреспондент украинского "Пятого канала".
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Корабли доставили в порт при помощи вспомогательных судов. "Никополь" буксировал малое разведовательное судно "Переяслав", а "Яны Капу" — буксир "Лидовский".
Ранее Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что суда начали переправлять в Одессу.

Провокация в Керченском проливе

В конце ноября минувшего года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море, войдя во временно закрытую акваторию. Они двинулись к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования российских властей.
Пограничники задержали корабли вместе с командой, в которую входили 22 украинских военнослужащих и двое сотрудников СБУ, руководившие операцией.
Всех задержанных обвинили в нарушении российской границы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
В сентябре украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Владимир Путин , СБУ , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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