Репетицию Евровидения прервали из-за участника из РФ

Репетицию детского Евровидения прервали из-за участника из РФ

Российский участник детского «Евровидения» Денберел Ооржак почувствовал себя плохо во время первой репетиции в Польше . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Академии Игоря Крутого».

Там рассказали, что 13-летнему исполнителю стало плохо во время выступления на сцене, сейчас его состояние стабилизировалось.

«Мальчик сейчас находится под наблюдением квалифицированного персонала. Рядом с Денберелом его бабушка и представители российской делегации», — заявили в пресс-службе.

Российский дуэт Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева сегодня в первый раз поднялся на сцену Arena Gliwice польского города Гливице. Во время третьего прогона номера мальчик почувствовал недомогание. Организаторы вынуждены были прервать репетицию и вызвать врачей, которые рекомендовали российскому участнику временный покой.

Представители «Академии Игоря Крутого» считают, что Ооржак «слишком переволновался в ответственный момент».

Финал детского «Евровидения» состоится 24 ноября в Польше.