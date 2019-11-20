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Репетицию детского Евровидения прервали из-за участника из РФ 

Рамблер 21 минуту назад
Репетицию Евровидения прервали из-за участника из РФ
Фото: РИА Новости
Российский участник детского «Евровидения» Денберел Ооржак почувствовал себя плохо во время первой репетиции в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Академии Игоря Крутого».
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Там рассказали, что 13-летнему исполнителю стало плохо во время выступления на сцене, сейчас его состояние стабилизировалось.
«Мальчик сейчас находится под наблюдением квалифицированного персонала. Рядом с Денберелом его бабушка и представители российской делегации», — заявили в пресс-службе.
Российский дуэт Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева сегодня в первый раз поднялся на сцену Arena Gliwice польского города Гливице. Во время третьего прогона номера мальчик почувствовал недомогание. Организаторы вынуждены были прервать репетицию и вызвать врачей, которые рекомендовали российскому участнику временный покой.
Представители «Академии Игоря Крутого» считают, что Ооржак «слишком переволновался в ответственный момент».
Финал детского «Евровидения» состоится 24 ноября в Польше.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Европа , Польша
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