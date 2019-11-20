Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение 

«Верните земли»: Россию обвинили в аннексии
Около 5% территории Эстонии аннексированы Россией. Об этом в своем фейсбуке заявил Хенн Пыллуаас, председатель Рийгикогу — парламента Эстонии.
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Президент России Владимир Путин пообещал американцам сделать «цап-царап» в отношении новых технологий по добыче сланцевой нефти.
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что не будет возврата украинских военных и полиции в «серые зоны» в Донбассе.
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ забрал в производство дело петербургского историка Олега Соколова.
Путин признал тревогу из-за санкций
Президент России Владимир Путин признался, что первые антироссийские санкции вызвали у него тревогу.
Россияне испугались "четырехдневки"
Жители России боятся сокращения рабочей недели из-за возможного уменьшения зарплаты.
Кривизна Земли: в Польше раскритиковали С-400
Кривизна Земли — недостаток для российского зенитного ракетного комплекса С-400.
На Украине захотели "вжарить" по России
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев будет добиваться компенсаций от Москвы.
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
Как заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, украинские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» находятся в небоевом состоянии и «фактически убиты».
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.