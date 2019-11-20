ГБР обнародовало список дел с участием Порошенко

ГБР Украины обнародовало список дел с участием Порошенко

Пётр Порошенко. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнародовало перечень из 13 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент страны и действующий депутат Верховной рады

В ведомстве отметили, что экс-глава государства всего трижды допрашивался в рамках расследования этих дел и ещё 20 допросов проигнорировал.

Во время допросов он не способствовал следователям в установлении истины по делу, — цитирует УНИАН сообщение пресс-службы ведомства.

По всем указанным делам Порошенко проходит в качестве свидетеля. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ранее допустил, что в части этих дел статус экс-президента может смениться на обвиняемого.

Как писал News.ru, Порошенко грозит обвинение в злоупотреблении властью. Кроме того, его подозревают в подаче недостоверной декларации.