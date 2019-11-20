Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В мире
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Россия показала испытания «Бога войны»
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика

ГБР Украины обнародовало список дел с участием Порошенко 

News.ru + ещё 3 28 минут назад
ГБР обнародовало список дел с участием Порошенко
Фото: globallookpress.com
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнародовало перечень из 13 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент страны и действующий депутат Верховной рады Пётр Порошенко.
В ведомстве отметили, что экс-глава государства всего трижды допрашивался в рамках расследования этих дел и ещё 20 допросов проигнорировал.
Во время допросов он не способствовал следователям в установлении истины по делу, — цитирует УНИАН сообщение пресс-службы ведомства.
По всем указанным делам Порошенко проходит в качестве свидетеля. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ранее допустил, что в части этих дел статус экс-президента может смениться на обвиняемого.
Как писал News.ru, Порошенко грозит обвинение в злоупотреблении властью. Кроме того, его подозревают в подаче недостоверной декларации.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
News.ru: последние новости
В Сербии вспоминают погибших в годы войны советских солдат В Сербии вспоминают погибших в годы войны советских солдат Госдума ответила на просьбу «вернуть» Эстонии часть территории Госдума ответила на просьбу «вернуть» Эстонии часть территории Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе 
Теги:
В мире , Украина , Руслан Рябошапка , Петр Порошенко , Верховная Рада , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России 24
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 367
Россия показала испытания «Бога войны»
Россия показала испытания «Бога войны» 20
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 532
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!» 53
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Пригожин заступился за Ротару
04:10
Пригожин заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение