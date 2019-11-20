Порошенко пропустил юбилейный допрос в ГБР

Экс-лидер Украины Пётр Порошенко 20 раз проигнорировал требование силовиков явиться на допрос и отказывался пройти тестирование на детекторе лжи. Политик смог побеседовать со следствием только трижды.

Оперативники хотели проверить бывшего президента на возможное участие в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО «Завод „Кузница на Рыбальском“, говорится на официальном сайте Государственного бюро расследований Украины. Сумму сделки оценивают в $300 млн Всего Порошенко фигурирует в 13 уголовных расследований.

Ранее News.ru сообщал, что Генпрокуратура Украины возбудила по заявлению экс-президента Петра Порошенко уголовное дело о нарушении тайны его переписки и телефонных переговоров. Экс-президент увидел российский след „российский след“ в попытках лишить его депутатской неприкосновенности. Он утверждает, что таким образом спецслужбы РФ хотят помешать его встречам с иностранными лидерами.