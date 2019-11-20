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Порошенко пропустил юбилейный допрос в ГБР 

News.ru 44 минуты назад
Порошенко пропустил юбилейный допрос в ГБР
Фото: globallookpress.com
Экс-лидер Украины Пётр Порошенко 20 раз проигнорировал требование силовиков явиться на допрос и отказывался пройти тестирование на детекторе лжи. Политик смог побеседовать со следствием только трижды.
Оперативники хотели проверить бывшего президента на возможное участие в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО «Завод „Кузница на Рыбальском“, говорится на официальном сайте Государственного бюро расследований Украины. Сумму сделки оценивают в $300 млн Всего Порошенко фигурирует в 13 уголовных расследований.
Ранее News.ru сообщал, что Генпрокуратура Украины возбудила по заявлению экс-президента Петра Порошенко уголовное дело о нарушении тайны его переписки и телефонных переговоров. Экс-президент увидел российский след „российский след“ в попытках лишить его депутатской неприкосновенности. Он утверждает, что таким образом спецслужбы РФ хотят помешать его встречам с иностранными лидерами.
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Теги:
В мире , Украина , Петр Порошенко
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