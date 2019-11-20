На Украине задержали российского «провокатора»

На Украине задержали призывавшего к терактам «провокатора российских спецслужб»

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, подозреваемого в призывах к совершению терактов якобы по заданию российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В ходе обыска у подозреваемого была изъята компьютерная техника, на которой, как утверждают в СБУ, содержатся доказательства его причастности к преступлениям. В ходе допроса задержанный заявил, что занимался этой деятельностью из идеологических соображений. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к совершению террористических актов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее СБУ предупредила граждан страны, что сотрудники ФСБ России в Крыму якобы принуждают украинцев к «конфиденциальному сотрудничеству». По данным ведомства, подобные предложения якобы поступают к гражданам Украины, которые регулярно пересекают российско-украинскую границу. При этом там настаивают, что российские спецслужбы будто бы создают для вербовки компрометирующие ситуации, а также используют шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление.

В конце октября СБУ сообщила о задержании проживавшего в Полтаве интернет-пользователя, который якобы работал на российские спецслужбы. В ведомстве отмечали, что он являлся администратором пяти интернет-сообществ, в которых содержались призывы к вступлению в радикальные организации.