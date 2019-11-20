Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Российские танки перепугали норвежских военных
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Шоу-бизнес

На Украине задержали призывавшего к терактам «провокатора российских спецслужб» 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине задержали российского «провокатора»
Фото: СБУ
В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, подозреваемого в призывах к совершению терактов якобы по заданию российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Задержанный является жителем города Каменское. В СБУ считают, что он «находился в отношениях с группой "Сапфир", созданной главным управлением Генштаба Вооруженных сил России». Мужчина якобы получил от «кураторов» задание размешать в социальных сетях призывы к совершению терактов в крупных городах Украины — Киеве, Днепре, Харькове и Одессе в день годовщины начала Евромайдана и Оранжевой революции.
В ходе обыска у подозреваемого была изъята компьютерная техника, на которой, как утверждают в СБУ, содержатся доказательства его причастности к преступлениям. В ходе допроса задержанный заявил, что занимался этой деятельностью из идеологических соображений. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к совершению террористических актов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее СБУ предупредила граждан страны, что сотрудники ФСБ России в Крыму якобы принуждают украинцев к «конфиденциальному сотрудничеству». По данным ведомства, подобные предложения якобы поступают к гражданам Украины, которые регулярно пересекают российско-украинскую границу. При этом там настаивают, что российские спецслужбы будто бы создают для вербовки компрометирующие ситуации, а также используют шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление.
В конце октября СБУ сообщила о задержании проживавшего в Полтаве интернет-пользователя, который якобы работал на российские спецслужбы. В ведомстве отмечали, что он являлся администратором пяти интернет-сообществ, в которых содержались призывы к вступлению в радикальные организации.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Комментарии 
Теги:
В мире , Украина , ФСБ , Генштаб , СБУ , Киев , Харьков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 412
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 178
Российские танки перепугали норвежских военных
Российские танки перепугали норвежских военных 46
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!» 24
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина 3
Видео
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Пригожин заступился за Ротару
04:10
Пригожин заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
00:32
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
Шоу-бизнес Происшествия
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение