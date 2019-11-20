Латвия запретила трансляцию девяти российских каналов 

На территории Латвии запретили трансляцию девяти русскоязычных каналов. Соответствующее решение принял совет по электронным СМИ республики.
Причиной решения стало то, что конечным бенефициаром каналов является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции Евросоюза.
— Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как «Петербург-Пятый канал», «Дом Кино», которые являются очень серьезными программами, — сообщил заместитель председателя совета Иварс Аболиньш.
Он подчеркнул, что запрет будет действовать до исключения Ковальчука из санкционного списка, передает ТАСС.