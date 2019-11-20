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Time: Помпео планирует уйти из администрации Трампа 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Помпео уйдет из администрации Трампа
Фото: Reuters
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Time со ссылкой на источники.
По данным издания, Помпео заявил трём республиканцам о намерении в следующем году принять участие в выборах в сенат США от штата Канзас.
Источники заявили, что изначально Помпео намеревался остаться в Госдепартаменте США до весны 2020 года, но теперь пересматривает свои планы.
В статье указывается, что недавние события, в том числе процедура импичмента Трампа, «наносят Помпео политический ущерб».
В октябре Помпео сообщил, что его старший советник Майкл Маккинли ушёл в отставку по уважительным личным причинам.
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Теги:
В мире , США , Дональд Трамп , Госдеп США , Сенат США
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