Курды извинились перед Россией

Курды извинились перед российскими военными

Курдские военные записали видеообращение, в котором извинились за инцидент в Кобани, произошедший с российско-турецким военным конвоем в понедельник.

«18 ноября в городе Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавшей патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью. Выражаем глубокое сожаление в связи с произошедшим инцидентом, в связи с чем будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют не повторение подобного в будущем», — говорится в видеообращении курдов, которое опубликовано в Twitter. Курды извинились перед российскими военными pic.twitter.com/yoNS9FiWDO— Андрей Ильницкий (@amicableru) 20 ноября 2019 г.

Курды в заявлении говорят, что верят в способность российских сил, находящихся в Кобани и на границе в соответствии с Сочинским меморандумом, «гарантировать покой и безопасность населения региона».

Отметим, что произошедший в понедельник инцидент был не первым — ранее курдское население неоднократно атаковало российско-турецкие военные патрули. 12 ноября было опубликовано видео одного из таких нападений, когда бронемашины забросали камнями.