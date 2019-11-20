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Курды извинились перед российскими военными 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 59 минут назад
Курды извинились перед Россией
Фото: кадр видео
Курдские военные записали видеообращение, в котором извинились за инцидент в Кобани, произошедший с российско-турецким военным конвоем в понедельник.
«18 ноября в городе Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавшей патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью. Выражаем глубокое сожаление в связи с произошедшим инцидентом, в связи с чем будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют не повторение подобного в будущем», — говорится в видеообращении курдов, которое опубликовано в Twitter.
Курды в заявлении говорят, что верят в способность российских сил, находящихся в Кобани и на границе в соответствии с Сочинским меморандумом, «гарантировать покой и безопасность населения региона».
Отметим, что произошедший в понедельник инцидент был не первым — ранее курдское население неоднократно атаковало российско-турецкие военные патрули. 12 ноября было опубликовано видео одного из таких нападений, когда бронемашины забросали камнями.
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Теги:
В мире , Ближний Восток
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