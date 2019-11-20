В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

скриншот страницы «Blic»

Глава государства поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность информации.

«У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас», — подчеркнула Брнабич.

Речь идет о видео, опубликованном в YouTube 17 ноября. На распространенных кадрах зафиксирована встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Предположительно, один из них — сербский офицер, другой — подполковник российской армии Георгий Клебан. В ходе встрече россиянин передает пакет с деньгами сербу, после чего тот уходит к машине.

Другие сцены показывают еще несколько встреч мужчин, в том числе совместный поход в паб и передачу сумки и конверта. В финальных кадрах сербский офицер сидит в машине и подсчитывает деньги, которые он достал из конверта.

По данным Blic, Клебан работал в российском посольстве в Белграде, однако был уволен в июне этого года.