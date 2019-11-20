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Папа Римский сравнил брак с тюрьмой и посоветовал молиться 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Папа Римский сравнил брак с тюрьмой
Фото: AP Images
Папа Римский Франциск в шутку сравнил брак с тюремным заключением и посоветовал будущему жениху молиться. Такое наставление глава Римско-католической церкви дал молодому французскому журналисту по дороге в Таиланд, куда он прибыл в среду, 20 ноября.
Будущий жених рассказал Папе Римскому Франциску, что чувствует смятение перед свадьбой. На это глава Римско-католической церкви спросил: "Когда ты отправляешься в тюрьму?". После этого понтифик переговорил со своими помощниками и вернулся к журналисту с двумя коробочками, в которых были четки. По словам Папы Римского, они пригодятся будущему жениху для того, чтобы "справиться со смятением", сообщает ТАСС.
Столь шутливое замечание не относится к принципу Римско-католической церкви, поскольку она выступает за то, что брак является основой общества и традиционной ценностью. Сам понтифик примерно раз в год лично венчает избранные пары.
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Теги:
В мире , Другое , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , ИТАР-ТАСС , Таиланд
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