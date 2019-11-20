Папа Римский сравнил брак с тюрьмой и посоветовал молиться

Будущий жених рассказал Папе Римскому Франциску, что чувствует смятение перед свадьбой. На это глава Римско-католической церкви спросил: "Когда ты отправляешься в тюрьму?". После этого понтифик переговорил со своими помощниками и вернулся к журналисту с двумя коробочками, в которых были четки. По словам Папы Римского, они пригодятся будущему жениху для того, чтобы "справиться со смятением", сообщает ТАСС.

Столь шутливое замечание не относится к принципу Римско-католической церкви, поскольку она выступает за то, что брак является основой общества и традиционной ценностью. Сам понтифик примерно раз в год лично венчает избранные пары.