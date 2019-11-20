«Болото или многопартийный дурдом»: что выберет Грузия?

«Болото или многопартийный дурдом». К чему ведут новые протесты в Грузии

Разгон протестующих, несколько дней блокировавших парламент, обострил политический кризис в Тбилиси . Сподвижники Михаила Саакашвили устанавливают новые палатки и требуют отставки правительства. Власти, еще пару дней назад призывавшие к диалогу, готовы применить силу. Дойдет ли до новой "революции роз", разбиралось РИА Новости.

Исторические параллели

Для грузинской постсоветской истории ноябрь — особенный месяц. Шестнадцать лет назад именно в это время года свершилась "революция роз". Политическая партия "Национальное движение" бывшего министра юстиции Михаила Саакашвили не прошла в парламент и обвинила власть в фальсификации выборов.

В стране развернулись акции протеста. В палаточном лагере возле парламента на проспекте Шота Руставели сутками дежурили оппозиционеры. К призывам отменить результаты подсчета голосов добавились требования отставки правительства.

Партии-победители отказались подчиняться улице. Первое заседание нового парламента назначили на 22 ноября. Его открывал президент Эдуард Шеварднадзе . Когда он с трибуны поздравлял депутатов с избранием, в зал ворвались оппозиционеры.

Михаил Саакашвили проник в парламент одним из первых. В руках он нес красные розы — символ революционных изменений.

"Шеварднадзе в отставку!" — закричал глава "Национального движения", направляясь к трибуне.

Главу государства окружили телохранители, но он продолжил зачитывать поздравления. Вскоре перепалка переросла в драку, и Шеварднадзе в сопровождении охраны покинул зал заседаний.

На следующий день после переговоров с лидерами оппозиционных партий грузинский президент объявил об отставке. Страну возглавил Саакашвили.

Бывшая власть в шкуре оппозиции

Нынешний ноябрь в Грузии многим напомнил события 2003 года. Перед парламентом, как и тогда, — палаточный лагерь, у входа — мешки с песком. Вокруг баррикад — металлические бочки, чтобы разводить в них костры для обогрева. Все это мешало депутатам войти в парламент.

Пока в Тбилиси тепло, но зима не за горами. Демонстранты не собирались расходиться и надеялись до холодов выбить у власти уступки. Главное требование — пропорциональная система выборов. Протестующие убеждены, что при голосовании только по партийным спискам в парламент пройдет больше партий и правящая "Грузинская мечта" утратит монополию на принятие принципиальных решений.

Как и шестнадцать лет назад, тон протестам задает "Национальное движение". Хотя действующая сейчас смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов введена как раз при Саакашвили и до сих обеспечивает его партии немало мандатов.

Реформа избирательной системы вышла на первый план после того, как "Грузинская мечта" ее отклонила. Не помогли и обещания лидера партии Бидзины Иванишвили проконтролировать реализацию избирательного законодательства. Ответственность за провал он переложил на депутатов, но оппозиция ему не поверила и вывела людей на улицу.

Протестующие к тому же хотят отправить в отставку премьер-министра Георгия Гахарию : на него возлагают ответственность за разгон июньских демонстраций. Он тогда возглавлял МВД , и силовики открыли огонь резиновыми пулями. Сам Гахария все обвинения отрицает.

© Sputnik / Александр Шаламов /// Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

Баррикады на Руставели

Разница с событиями шестнадцатилетней давности в том, что сегодня Саакашвили подбадривает демонстрантов по видеосвязи. Теперь он гражданин Украины, а на родине — персона нон грата. Его однопартийцы стараются не афишировать тесные контакты с бывшим шефом.

"Для борьбы с узурпатором все средства оправданы. Дни Ивана (Иванишвили. — Прим. ред.) сочтены", — написал Саакашвили в фейсбуке.

Вначале толпа вяло реагировала на обращения бывшего президента. Но к концу третьего дня протестов кто-то запел: "Миша, ты силен!" Следом послышались новые требования оппозиции.

"Стране нужны внеочередные выборы. Пока власть на это не пойдет, мы продолжим блокировать парламент", — заявил депутат партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

По мере выдвижения протестующими все новых требований ужесточалась и риторика власти.

"Цель организаторов протестов — вовсе не проведение выборов по пропорциональной системе. Оппозиция хочет перевести политический процесс в деструктивное русло", — отметил генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он отверг идею досрочных выборов и напомнил, что следующее голосование состоится в октябре 2020 года. А переход на пропорциональную систему согласно Основному закону страны запланирован на 2024-й.

К полудню 18 ноября возле парламента собрались около семи тысяч человек. К протестующим подошли полицейские и потребовали освободить вход в парламент. Те отказались. Тогда силовики применили машины с водометами.

Баррикады разрушили, палаточный лагерь, металлические бочки и мешки убрали. Полтора десятка митингующих задержали. Вечером депутаты провели заседание. Оппозиция пообещала продолжить блокировку госучреждений.

Столичная борьба за регионы

Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что в основе столичных протестов — борьба за регионы.

"Победу "Грузинской мечте" на выборах обеспечивают мажоритарии. То есть в парламент проходит кандидат, получивший большинство голосов. Мажоритариев поддерживают главным образом в регионах. Кандидату достаточно пообещать избирателям мешок муки — и победа у него в кармане", — объясняет РИА Новости политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

Эксперт согласен с оппозицией в том, что пропорциональная система позволила бы новым политическим силам получить представительство в парламенте. Однако сомневается, что избирательная реформа улучшит ситуацию.

"Простым гражданам все равно, какая избирательная система — пропорциональная или мажоритарная. Лишь бы страна развивалась. Но мешает постоянная грызня между "Грузинской мечтой" и "Национальным движением" в парламенте. Партии не могут принять ни один полезный закон", — рассуждает Сихарулидзе.

Он не против того, чтобы в парламенте появились свежие силы. Однако речь должна идти действительно о новичках в политике, а не об отставниках времен Саакашвили.

"Сейчас парламент Грузии — это двухпартийное болото, которое может превратиться в многопартийный дурдом. Поэтому начинать надо с политической культуры. Пока партии не научатся вести компромиссный диалог, все реформы обречены", — уверен грузинский политолог.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили /// Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019

Профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе считает избирательную реформу необходимой.

"Например, Партия лейбористов Грузии не преодолела на прошлых выборах пятипроцентный порог. Как и партия Нино Бурджанадзе. Хотя поддержка этих сил сегодня — от четырех до семи процентов. Пропорциональная система и обещанный нулевой барьер помогли бы новым политикам попасть в законодательный орган и принести свежие идеи", — говорит в беседе с РИА Новости Шарашенидзе.

Требование оппозиции отправить в отставку премьера политолог объясняет опасениями фальсификаций выборов.

"Гахария — жесткий менеджер. Для него не составит труда надавить на избирательные комиссии и сфальсифицировать итоги. Если вести речь о досрочных выборах, то проводиться они должны временным правительством, а не премьером. Но, очевидно, власть на это не пойдет", — указывает грузинский эксперт.

Он напоминает, что и при Саакашвили протесты подавлялись, а сейчас его партия сама оказалась в шкуре оппозиции, которую разгоняет власть.

"За "Грузинскую мечту" в свое время проголосовали как раз потому, что граждане ожидали улучшений после ухода Саакашвили. Но лучше не стало. Иванишвили намерен до последнего держать удар, поэтому игра нервов продолжится", — полагает профессор.

© Sputnik / Александр Шаламов /// Акция протеста в Тбилиси

Преподаватель Грузино-американского университета в Тбилиси Нукри Шошиашвили не исключает, что Иванишвили действительно хотел провести избирательную реформу, однако несколько депутатов "Грузинской мечты" воспротивились этому.