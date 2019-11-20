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На Украине захотели «вжарить» по России 

Рамблер + ещё 4 26 минут назад
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев будет добиваться компенсаций от Москвы, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Украины по делу о Крыме и Донбассе. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на эфир «24 канала».
По словам Зеркаль, суд должен вынести решение в 2022 году. Замминистра отметила, что обвинения Украины касаются финансирования терроризма и дискриминации в Крыму.
В ответ на вопрос, «вжарят ли на деньги» Россию, Зеркаль заявила, что «вжарить надо».
«Вжарим-вжарим! Если разрешат, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — сказала дипломат.
Как сообщал «Рамблер», ранее Зеркаль заявила, что Украина не откажется от исков из-за задержанных Россией кораблей, несмотря на их возвращение. Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию передать под контроль Украины три судна, задержанных в Керченском проливе осенью 2018-года. В ноябре 2019 года Россия передала корабли Украине, объявив о завершении следственных действий с ними.
Зеркаль заявила, что вердикт суда не был самоцелью. Украина хочет получить «надлежащую компенсацию».
Комментарии19 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Елена Зеркаль , МИД , ООН , Киев , Москва , Республика Крым
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