На Украине захотели «вжарить» по России

По словам Зеркаль, суд должен вынести решение в 2022 году. Замминистра отметила, что обвинения Украины касаются финансирования терроризма и дискриминации в Крыму.

В ответ на вопрос, «вжарят ли на деньги» Россию, Зеркаль заявила, что «вжарить надо».

«Вжарим-вжарим! Если разрешат, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — сказала дипломат.

Как сообщал «Рамблер», ранее Зеркаль заявила, что Украина не откажется от исков из-за задержанных Россией кораблей, несмотря на их возвращение. Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию передать под контроль Украины три судна, задержанных в Керченском проливе осенью 2018-года. В ноябре 2019 года Россия передала корабли Украине, объявив о завершении следственных действий с ними.

Зеркаль заявила, что вердикт суда не был самоцелью. Украина хочет получить «надлежащую компенсацию».