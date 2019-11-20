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Политика

ХДС готовится разжаловать преемницу Меркель 

News.ru 18 минут назад
Преемницу Меркель готовятся разжаловать
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Партия канцлера Германии Ангелы Меркель готовится к ежегодному съезду, который пройдёт 22 ноября в Лейпциге. Прошлое собрание запомнилось громкими заявлениями Меркель об уходе с поста председателя партии и его передаче Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК). В этом году перед Христианско-демократическим союзом остро стоит вопрос не только продолжающегося падения рейтинга партии, но и выбора политика, который вступит в избирательную гонку за пост канцлера в 2021 году.
ХДС уже больше года находится в кризисной ситуации, рейтинг партии неукоснительно снижается, результаты земельных выборов раз за разом фиксируют отток избирателей. Уход канцлера с поста председателя партии должен был способствовать её «перезагрузке» и минимизировать влияние федеральной повестки на партийный имидж. Однако результаты 2019 года и сокрушительный проигрыш на прошедших в конце октября земельных выборах в Тюрингии, где ХДС уступил не только «Левым», но и правопопулистской «Альтернативе для Германии» (АдГ), показали: положение дел лишь ухудшается. Влияют на ситуацию не только внешние факторы, но и внутренние — в ХДС намечается идеологический раскол, который лишь усилится на фоне разгорающейся борьбы за власть.
Консервативное крыло партии не раз подвергало критике Меркель за уход ХДС «влево» и отступление от консервативных и традиционных ценностей. В 2018 году представители этого лагеря даже призывали к отставке канцлера из-за несогласия с миграционной политикой Меркель. Выборы в Тюрингии вскрыли ещё одно проблемное звено: ряд местных партийцев подписал открытое письмо, в котором призвал ХДС контактировать со всеми представителями политических сил, что подразумевало выстраивание диалога и с АдГ. Те, кто поставили под ним подписи, поясняли, что «Альтернатива» перетянула на свою сторону часть консервативного электората, который раньше отдавал свои голоса за ХДС. Такая установка идёт вразрез с главной партийной линией о невозможности ведения переговоров с правыми.
Воспользоваться ситуацией решил член ХДС и экс-глава фракции в бундестаге (2000—2002) Фридрих Мерц. В 2018 году он наравне с АКК претендовал на место председателя партии, однако во втором туре с результатом 48,2% проиграл выборы.
В партийных рядах множится недовольство. Ангела Меркель несёт ответственность за то, что ослабила руководство и не высказывается по важнейшим экономическим и политическим вопросам, — сказал Мерц в эфире ZDF по итогам выборов в Тюрингии.
В преддверии партийного съезда в Лейпциге позиции Мерца выглядят более сильными, чем Крамп-Карренбауэр. В качестве председателя и министра обороны ФРГ она не оправдала надежд ни однопартийцев, ни немецких граждан. В результате лишь 19% немцев склоняются к тому, что АКК сможет стать хорошим канцлером, в то время как Мерца таковым видят 42%. Ряд её высказываний и вовсе был подвергнут жёсткой критике. Так, в марте 2019 года в эфире общественного телеканала SWR преемница Меркель «неудачно пошутила» на тему гендерно-нейтральных туалетов.
Вы только взгляните на сегодняшних мужчин. Тот из вас, кто недавно был в Берлине, знаком с фракцией «латте макиато», которая вводит туалеты для третьего пола. Это для мужчин, которые не знают, имеют ли они ещё право справлять нужду стоя или уже должны это делать сидя, — сказала Крамп-Карренбауэр.
Прошедшая в ноябре встреча молодёжного союза Германии при ХДС может добавить Мерцу политический вес: члены объединения составили список из семи кандидатов в канцлеры. Бывший глава фракции в бундестаге занял в нём первую строчку, а Крамп-Карренбауэр в него даже не попала. Само создание списка в немецких СМИ расценили как личное оскорбление в адрес АКК, поскольку оно идёт вразрез с планом Меркель о преемственности, то есть ставит под вопрос последующую передачу власти действующему министру обороны. Если данная инициатива о выборе кандидата в канцлеры будет поддержана, то шансы Крамп-Карренбауэр выиграть внутрипартийную гонку окажутся невелики.
Jens Schicke/www.imago-images.de/Global Look Press /// Фридрих Мерц
Значимым моментом на съезде станет выступление АКК перед членами ХДС, сразу же за которым последует и речь Мерца. Харизматичный политик способен завладеть вниманием однопартийцев и преподнести себя как подающего надежды лидера. Но кресло председателя партии в текущих условиях политику невыгодно: отсутствие жизнеспособной программы реформирования ХДС приведёт лишь к падению его рейтинга. Сам Мерц это понимает и потому заранее говорит о том, что не рассчитывает на какие-либо внутрипартийные перестановки по итогам съезда и не призывает к отставке кого-либо.
Крамп-Карренбауэр в ходе съезда важно будет дать понять членам ХДС, что она не зря заняла пост председателя партии и способна вывести её на новый уровень — до окончания срока Меркель в 2021 году. Однако устных заверений может не хватить: ХДС столкнулся со слишком большим количеством провалов с момента её назначения. Противостояние с Мерцем — один из ожидаемых сценариев съезда в Лейпциге, вопрос лишь в том, сумеет ли АКК отстоять свои позиции.
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Теги:
В мире , Европа , Статьи , Фридрих Мерц , Ангела Меркель , Бундестаг , Германия , Лейпциг , Тюрингия
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