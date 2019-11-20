Еще одна страна потребовала от России вернуть земли

Возврата «эстонских земель» потребовали от РФ в Таллине

Cпикер парламента Эстонии , член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас потребовал от РФ вернуть якобы аннексированные территории.

У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии, — говорится в сообщении Пыллуааса в Facebook.

По словам политика, для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках Тартуского мирного договора.

При этом документ от 1920 года не имеет юридической силы.