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Возврата «эстонских земель» потребовали от РФ в Таллине 

News.ru + ещё 2 14 минут назад
Еще одна страна потребовала от России вернуть земли
Фото: РИА Новости
Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас потребовал от РФ вернуть якобы аннексированные территории.
У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии, — говорится в сообщении Пыллуааса в Facebook.
По словам политика, для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках Тартуского мирного договора.
При этом документ от 1920 года не имеет юридической силы.
Ранее News.ru сообщал, что Эстония на фоне недоверия НАТО и кризиса Евросоюза заявила о подготовке собственного «плана Б» для защиты от так называемой российской угрозы. Для этого местные силовики рассчитывают заручиться поддержкой отдельных государств и придумать «новые способы сохранения сил обороны». О запасном варианте обеспечения собственной безопасности заговорил глава эстонского МВД Март Хельме на встрече с финскими журналистами.
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Теги:
В мире , Политика , Гражданская война , Ситуация в мире , ЕС , МВД , НАТО , Таллин , Эстония
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