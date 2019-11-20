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Духовный лидер Ирана заявил о победе над беспорядками в стране 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Духовный лидер Ирана сделал заявление
Фото: Reuters
Правительство Ирана одержало победу над беспорядками, которые прокатились по стране после решения кабинета министров о повышении цен на топливо. Об этом, как сообщил в среду катарский телеканал Al Jazeera, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
По его словам, "правительство победило беспорядки, которые разожгли иностранцы". Роухани указал, что иранцам "удалось преодолеть трудности последних дней, несмотря на экономические проблемы, которые в настоящее время испытывает страна".
"Беспорядки, которые сопутствовали протестным акциям, — добавил он, — проходили при поддержке реакционных стран региона, Соединенных Штатов". Вместе с тем, отметил Роухани, иранский народ "не допустил, чтобы враги [Ирана] воспользовались непростой ситуацией, связанной с повышением цен на топливо".
Президент Ирана также отметил, что "решение о повышении цен на бензин направлено на достижение самообеспечения и социальной справедливости".
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Безопасность , Хасан Роухани , Иран
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