«Как там у лохов»: на Украине описали ситуацию в США

Глава МИД Украины описал ситуацию в США мемом «как там у хохлов»

По словам дипломата, к такому выводу он пришел после прочтения ленты новостей в социальных сетях и американских СМИ. Такое любопытство со стороны американцев по отношению к его стране Пристайко сравнил с аналогичным российским интересом:

«Знаете, есть такой мем в России "как там у хохлов" — то есть то, что происходит каждый день, о чем они говорят — это то, что происходит в Украине».

Кроме того, Пристайко отметил, что Украине важно сохранить двухпартийную поддержку со стороны США. По его словам, Киев не должен выбирать сторону в конфликте демократов и республиканцев, пока на востоке страны продолжаются военные действия.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы пытался оказать на своего украинского коллегу Владимира Зеленского . По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора Трамп требовал от украинского лидера начала расследования действий сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.