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Глава МИД Украины описал ситуацию в США мемом «как там у хохлов» 

Lenta.ru 23 минуты назад
«Как там у лохов»: на Украине описали ситуацию в США
Фото: globallookpress.com
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что в последнее время в США тема Украины является самой обсуждаемой. Об этом сообщает издание «Гордон».
По словам дипломата, к такому выводу он пришел после прочтения ленты новостей в социальных сетях и американских СМИ. Такое любопытство со стороны американцев по отношению к его стране Пристайко сравнил с аналогичным российским интересом:
«Знаете, есть такой мем в России "как там у хохлов" — то есть то, что происходит каждый день, о чем они говорят — это то, что происходит в Украине».
Кроме того, Пристайко отметил, что Украине важно сохранить двухпартийную поддержку со стороны США. По его словам, Киев не должен выбирать сторону в конфликте демократов и республиканцев, пока на востоке страны продолжаются военные действия.
В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы пытался оказать на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора Трамп требовал от украинского лидера начала расследования действий сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.
На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. После этого Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Украина , Вадим Пристайко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , МИД , Конгресс США
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