В НАТО оценили угрозу со стороны Белоруссии 

НАТО не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.
Столтенберг напомнил, что Белоруссия — партнер НАТО с 1995 года.
«Мы не видим никакой угрозы в отношении какого-либо союзника. Мы приветствуем партнерство и работу, которую мы ведем с Белоруссией», — заявил он.
Генсек также отметил, что отношения альянса с Белоруссией «основаны на общем интересе и открытом диалоге», и их стоит развивать и далее.
«Мы работаем с Белоруссией, например, по вопросам транспарентности и снижения рисков», — добавил Столтенберг.
16 октября в МИД Белоруссии заявляли, что страна готова взаимодействовать с НАТО на равноправной основе. 7 октября белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Белоруссия «была, есть и остается белорусской» и занимает нейтральную позицию в противостоянии НАТО и России.