В НАТО оценили угрозу со стороны Белоруссии

НАТО не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском , заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг . Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг напомнил, что Белоруссия — партнер НАТО с 1995 года.

«Мы не видим никакой угрозы в отношении какого-либо союзника. Мы приветствуем партнерство и работу, которую мы ведем с Белоруссией», — заявил он.

Генсек также отметил, что отношения альянса с Белоруссией «основаны на общем интересе и открытом диалоге», и их стоит развивать и далее.

«Мы работаем с Белоруссией, например, по вопросам транспарентности и снижения рисков», — добавил Столтенберг.