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Страны НАТО предостерегли от повторения «Крымского сценария» 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
НАТО предостерегли от повторения «Крымского сценария»
Фото: Reuters
Государствам Североатлантического альянса стоит продолжать увеличение оборонных бюджетов, чтобы не допустить повторения ситуации с Крымом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.
«Государства НАТО уже пятый год повышают свои оборонные расходы. Это призвано направить абсолютно ясный сигнал о том, что произошедшее в Крыму не может повториться в странах-членах НАТО», — сказал Столтенберг.
Это заявление прозвучало на пресс-конференции, предваряющей встречу министров иностранных дел альянса. Основной темой для обсуждения на ней будет дальнейшее повышение военных расходов.
Отмечается, что по официальной формулировке, принятой в НАТО, воссоединение Крыма с Россией разрешается называть исключительно «аннексией со стороны России».
Входящие в блок страны, как и Украина, не признают итоги референдума, на котором население полуострова проголосовало за присоединение к России. Россия настаивает, что плебисцит прошел в соответствии с международным правом и уставом ООН.
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Теги:
В мире , Армия , Конфликты , Политика , Украина , Йенс Столтенберг , ООН , НАТО , Республика Крым
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