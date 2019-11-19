Страны НАТО предостерегли от повторения «Крымского сценария»

«Государства НАТО уже пятый год повышают свои оборонные расходы. Это призвано направить абсолютно ясный сигнал о том, что произошедшее в Крыму не может повториться в странах-членах НАТО», — сказал Столтенберг.

Это заявление прозвучало на пресс-конференции, предваряющей встречу министров иностранных дел альянса. Основной темой для обсуждения на ней будет дальнейшее повышение военных расходов.

Отмечается, что по официальной формулировке, принятой в НАТО, воссоединение Крыма с Россией разрешается называть исключительно «аннексией со стороны России».