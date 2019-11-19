Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование

Против Ассанжа прекратили расследование в Швеции

Шведская прокуратура прекратила расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Еву-Мари Перссон.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

По словам Перссон, в связи с длительным периодом времени, прошедшего с момента инцидента, устные свидетельства свидетелей и потерпевших оказались «недостаточно убедительными».

«Память тускнеет по естественным причинам», — сказала прокурор на пресс-конференции.

В понедельник суд в Лондоне оставил Ассанжа под арестом, технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря.