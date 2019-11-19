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Общество

Зеленский пообещал не бриться до прибытия возвращенных кораблей в Одессу 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя суеверным человеком и пообещал, что не будет бриться, пока в Одессу не прибудут три украинских корабля, задержанных Россией в ноябре 2018 года.
«Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное — забобон (суеверие). Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся — тогда побреюсь», — передает слова Зеленского РИА «Новости».
В понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных кораблей ВМФ Украины, которые были задержаны в ноябре 2018 года после провокации со стороны Киева.
Украина собралась подвергнуть все корабли «тщательной проверке».
В ВМС Украины сообщали, что корабли начали переправлять в Одессу. Их прибытие в порт ожидается 20-21 ноября.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , МИД , РИА Новости
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