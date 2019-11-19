Тимошенко ответила Зеленскому

Глава фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского заявившего, что у оппозиции в стране отличная фигура, поскольку ей «просто не дают „сладкого“. Колкостями Зеленский и Тимошенко обменялись при помощи постов в своих аккаунтах в Facebook.
Президент Украины отметил, что Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности.
»Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде. Конечно, мы отказали», — написал Зеленский.
Он также отметил, что Тимошенко «раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту», пошутив, что это «очень древняя украинская традиция».
«Есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию, ну Вы в курсе…», — написала в ответ Тимошенко.
«Рамблер» писал, что ранее Юлия Тимошенко назвала предусматривающую проведение выборов в Донбассе «формулу Штайнмайера», на которую согласился президент Украины, угрозой для суверенитета страны.