Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
В мире
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет
В мире

Тимошенко ответила Зеленскому на шутку о фигуре 

Рамблер 43 минуты назад
Тимошенко ответила Зеленскому
Фото: Reuters
Глава фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского заявившего, что у оппозиции в стране отличная фигура, поскольку ей «просто не дают „сладкого“. Колкостями Зеленский и Тимошенко обменялись при помощи постов в своих аккаунтах в Facebook.
Президент Украины отметил, что Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности.
»Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде. Конечно, мы отказали», — написал Зеленский.
Он также отметил, что Тимошенко «раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту», пошутив, что это «очень древняя украинская традиция».
«Есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию, ну Вы в курсе…», — написала в ответ Тимошенко.
«Рамблер» писал, что ранее Юлия Тимошенко назвала предусматривающую проведение выборов в Донбассе «формулу Штайнмайера», на которую согласился президент Украины, угрозой для суверенитета страны.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Комментарии1 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции 98
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование 3
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет 39
Немцы задержали россиянина за домогательства
Немцы задержали россиянина за домогательства 2
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Зеленский дал обет
04:22
Зеленский дал обет
В мире Украина
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
00:50
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
00:28
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия Ближний Восток
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доценту-убийце нашли оправдание
02:20
Доценту-убийце нашли оправдание
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение