Тимошенко ответила Зеленскому на шутку о фигуре

Президент Украины отметил, что Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности.

»Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде. Конечно, мы отказали», — написал Зеленский.

Он также отметил, что Тимошенко «раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту», пошутив, что это «очень древняя украинская традиция».

«Есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию, ну Вы в курсе…», — написала в ответ Тимошенко.

«Рамблер» писал, что ранее Юлия Тимошенко назвала предусматривающую проведение выборов в Донбассе «формулу Штайнмайера», на которую согласился президент Украины, угрозой для суверенитета страны.