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Общество

Пропавшую принцессу нашли под домашним арестом 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Пропавшую принцессу нашли под домашним арестом
Фото: Instagram
Саудовская принцесса Басма бинт Сауд «пропала с радаров», потому что была помещена под домашний арест. Об этом Deutsche Welle рассказал осведомленный собеседник.
55-летняя Басма бинт Сауд — член правящей в Саудовской Аравии королевской династии, дочь бывшего короля Сауда. Она с детства живет в Великобритании.
Басма бинт Сауд — бизнесвумен (владеет сетью ресторанов и медиакомпанией) и сторонница проведения реформ в общественной жизни Саудовской Аравии, в особенности в той ее части, что касается положения женщин.
По сведениям Deutsche Welle, в марте Басма бинт Сауд намеревалась в сопровождении своей взрослой дочери улететь из Саудовской Аравии в Швейцарию ради прохождения экстренного лечения, но была задержана и с тех пор «пропала с радаров».
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что в настоящее время принцесса пребывает под домашним арестом, а заявить об этом публично не может, потому что ей этого не позволяют. Источник Deutsche Welle добавил, что саудовская королевская семья осведомлена о положении Басмы бинт Сауд.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Deutsche Welle
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