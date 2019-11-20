Пропавшую принцессу нашли под домашним арестом

Саудовская принцесса Басма бинт Сауд «пропала с радаров», потому что была помещена под домашний арест. Об этом Deutsche Welle рассказал осведомленный собеседник.

55-летняя Басма бинт Сауд — член правящей в Саудовской Аравии королевской династии, дочь бывшего короля Сауда. Она с детства живет в Великобритании.

Басма бинт Сауд — бизнесвумен (владеет сетью ресторанов и медиакомпанией) и сторонница проведения реформ в общественной жизни Саудовской Аравии, в особенности в той ее части, что касается положения женщин.

По сведениям Deutsche Welle, в марте Басма бинт Сауд намеревалась в сопровождении своей взрослой дочери улететь из Саудовской Аравии в Швейцарию ради прохождения экстренного лечения, но была задержана и с тех пор «пропала с радаров».

Осведомленный собеседник рассказал изданию, что в настоящее время принцесса пребывает под домашним арестом, а заявить об этом публично не может, потому что ей этого не позволяют. Источник Deutsche Welle добавил, что саудовская королевская семья осведомлена о положении Басмы бинт Сауд.