Бескультурье: что толкнуло солдат НАТО на преступления

Британские военные пытали, насиловали и убивали мирных жителей в Ираке Афганистане , потому что бескультурные оккупанты. Об этом, как сообщает «Взгляд», заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Великобритании были обнародованы секретные документы, из которых следует, что военные британских Вооруженных сил могли пытать, насиловать и убивать мирных граждан в Ираке и Афганистане, а военное руководство страны могло это скрывать. По сведениям британской прессы, действия военных в настоящее время расследуются.

«Вряд ли участники событий пойдут под суд», — считает Александр Перенджиев.

По его словам, пытки, насилие и убийства не будут наказаны, чтобы не была опозорена вся армия Британии, так как, если «ковырнуть серьезно», выйти можно будет на очень высокие слои ее командования.

Причиной же, по которой британцы пытали, насиловали и убивали мирных иракцев и афганцев, Перенджиев назвал «заложенное» в них «бескультурье оккупанта». Причиной наличия у них такового он назвал то, что в армии Великобритании нет культуры защитника родины.