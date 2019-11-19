Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
В мире
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет
В мире

Бескультурье: что толкнуло солдат НАТО на преступления 

Рамблер 1 час назад
Бескультурье: что толкнуло солдат НАТО на преступления
Фото: Reuters
Британские военные пытали, насиловали и убивали мирных жителей в Ираке и Афганистане, потому что бескультурные оккупанты. Об этом, как сообщает «Взгляд», заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Великобритании были обнародованы секретные документы, из которых следует, что военные британских Вооруженных сил могли пытать, насиловать и убивать мирных граждан в Ираке и Афганистане, а военное руководство страны могло это скрывать. По сведениям британской прессы, действия военных в настоящее время расследуются.
«Вряд ли участники событий пойдут под суд», — считает Александр Перенджиев.
По его словам, пытки, насилие и убийства не будут наказаны, чтобы не была опозорена вся армия Британии, так как, если «ковырнуть серьезно», выйти можно будет на очень высокие слои ее командования.
Причиной же, по которой британцы пытали, насиловали и убивали мирных иракцев и афганцев, Перенджиев назвал «заложенное» в них «бескультурье оккупанта». Причиной наличия у них такового он назвал то, что в армии Великобритании нет культуры защитника родины.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Александр Перенджиев , НАТО , Афганистан , Ирак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции 103
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование 3
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет 39
Немцы задержали россиянина за домогательства
Немцы задержали россиянина за домогательства 2
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Зеленский дал обет
04:22
Зеленский дал обет
В мире Украина
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
00:50
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
00:28
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия Ближний Восток
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доценту-убийце нашли оправдание
02:20
Доценту-убийце нашли оправдание
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение