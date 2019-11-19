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НАТО отреагировало на передачу Россией украинских кораблей 

RT на русском + ещё 6 12 минут назад
НАТО отреагировало на передачу РФ украинских кораблей
Фото: РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возвращение Россией Украине трёх военных кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
«Я приветствую возвращение кораблей… Это то, что России должна была сделать давно… Это соответствует международным обязательствам России. Я думаю, что это хороший фактор», — сказал он.
Столтенберг выразил надежду на то, что это будет способствовать переговорам в нормандском формате.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не считает возвращение украинских кораблей Россией актом доброй воли.
18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Россией Украине трёх кораблей, которые были задержаны за нарушение российской границы.
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Теги:
В мире , Армия , Конфликты , Политика , Украина , Йенс Столтенберг , НАТО
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