НАТО отреагировало на передачу РФ украинских кораблей

НАТО отреагировало на передачу Россией украинских кораблей

«Я приветствую возвращение кораблей… Это то, что России должна была сделать давно… Это соответствует международным обязательствам России. Я думаю, что это хороший фактор», — сказал он.

Столтенберг выразил надежду на то, что это будет способствовать переговорам в нормандском формате.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не считает возвращение украинских кораблей Россией актом доброй воли.

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Россией Украине трёх кораблей, которые были задержаны за нарушение российской границы.