Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах
Азия
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой
Происшествия
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Происшествия
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
В мире

Сын Лукашенко получил новый высокий пост в Белоруссии 

Lenta.ru 14 минут назад
Сын Лукашенко получил высокий пост в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета республики. Об этом сообщает БЕЛТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что предложение выдвинуть его сына на эту должность исходило не от него. Он напомнил, что в настоящий момент Виктор является помощником президента по национальной безопасности, однако глава государства еще не решил, будет ли его сын совмещать эти должности.
«Это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко опроверг слухи о своем желании передать власть по наследству. «Пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти…" Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», — заявил он.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Последние новости
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы В Польше назвали два сценария войны США с Россией В Польше назвали два сценария войны США с Россией В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
Комментарии 
Теги:
В мире , СНГ , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 4
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой 12
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу 5
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии 507
Алибасова-младшего избили на «Пусть говорят»
Алибасова-младшего избили на «Пусть говорят» 4
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение