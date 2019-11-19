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В Ливане демонстранты блокируют подступы к парламенту 

РИА Новости 1 час назад
В Ливане демонстранты блокируют подступы к парламенту
Фото: Reuters
Сотни демонстрантов блокировали подъезды к зданию парламента в центре Бейрута, где должно пройти заседание.
На дорогах сооружены баррикады.
Активисты не дают проехать автомобилям депутатов и пропускают только военный транспорт и машины скорой помощи. Им позволяют убедиться в том, что в спецтранспорте нет депутатов.
Депутат Али Амаар, прибывший к парламенту, вышел к баррикадам. На вопрос корреспондента телеканала LBC он заявил, что граждане вправе проводить митинг и отстаивать свои права. При этом чиновник продолжил путь к парламенту, пытаясь пересечь баррикады.
Одну из колонн депутатов, попытавшуюся прорваться через баррикады, активисты забросали камнями. Охрана открыла огонь в воздух.
По данным местных СМИ, часть депутатов смогли добраться до своих рабочих мест. Некоторые парламентарии отказались участвовать в сегодняшнем заседании, поддержав протест граждан.
На вторник запланировано заседание парламента, на котором должен быть принят ряд законов, включая закон об общей амнистии, против которого выступают участники антиправительственных демонстраций.
Граждане опасаются, что под амнистию попадут чиновники, замешанные в коррупционных схемах, и таким образом уйдут от ответственности. По мнению ряда экспертов, есть опасения, что по амнистии могут выйти радикалы, связанные с террористическими группировками.
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Теги:
В мире , Бейрут , Ливан
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