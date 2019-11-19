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Мочившийся в вино для России экс-директор «Рустави-2» пригрозил изнасиловать матерей лидеров «Грузинской мечты» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, ныне возглавляющий телекомпанию «Мтавари архи» («Главный канал») и отметившийся ранее желанием мочиться в поставляемое в Россию вино, в своем статусе в соцсетях в связи с разгоном митинга оппозиции в Тбилиси разразился отборным матом в адрес властей, обещая — в цензурной трактовке — вступить в насильственную половую связь с матерями лидеров правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он также называет представителей властей «предателями» и обещает им «непримиримость» в своих действиях.
В Тбилиси также активно обсуждают поступок экс-главы МИД, нынешнего председателя оппозиционного «Единого национального движения» Григола Вашадзе, который бьет по шлему спецназовца на проспекте Руставели. Страж порядка при этом сохраняет выдержку, а соратники Вашадзе оперативно отводят бывшего руководителя грузинской дипломатии от шеренги спецназа.
Скандал на «Рустави 2»: журналисты прервали прямой эфир
В настоящее время движение по проспекту Руставели свободно, палаточный городок оппозиции под контролем полиции расположен на территории, примыкающей к парламенту. Оппозиция намерена возобновить митинг вечером, а с утра ее лидеры намерены посетить судебные процессы над задержанными.
По данным МВД, всего задержано за сопротивление полиции и хулиганство 37 человек. В больницы поступили четверо демонстрантов и двое полицейских.
Напомним, парламент Грузии на минувшей неделе не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. После этого правящее большинство покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.
На выходных оппозиция сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу, однако уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих.
Дипломаты США и Евросоюза и призывали власти Грузии вступить в переговоры с протестующими и отказаться от применения силы. Во вторник оппозиция расставила палатки у парламента в Тбилиси.
До этих событий, в июле 2019 года, на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.
Затем Ника Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию. После он был уволен с телеканала, в Грузии его высмеяли.
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Теги:
В мире , Видео , Георгий Габуния , МИД , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Тбилиси
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