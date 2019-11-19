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Гварамия пригрозил изнасилованием матерям грузинских политиков 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Скандальный медиаменеджер Ника Гварамия пригрозил изнасиловать матерей лидеров партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает «Взгляд».
Гварамия — бывший генеральный директор телекомпании «Рустави 2». За пределы Грузии его известность распространилась летом, когда он встал на защиту на тот момент ведущего одного из шоу на канале «Рустави 2» Георгия Габуния, в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина.
Скандал на «Рустави 2»: журналисты прервали прямой эфир
Позже Гварамия заявил к тому же, что мочился в вино и боржоми, экспортируемые в Россию, а еще позже был уволен из «Рустави 2» по решению нового руководства телекомпании.
Вскоре после этого Гварамия создал телекомпанию «Мтавари архи» («Главный канал») и пригласил туда журналистов, которые также были уволены с «Рустави 2», в том числе Габунию.
Тем временем с прошлой недели в Тбилиси проходят митинги оппозиции по той причине, что местный парламент не одобрил переход к пропорциональной системе выборов.
Местные правоохранительные органы разгоняют акции протеста, вчера — с применением резиновых дубинок и водометов. В своих соцсетях Ника Гварамия отреагировал на это, пригрозив изнасиловать матерей лидеров правящей партии «Грузинская мечта».
Комментарии508 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Владимир Путин , МВД
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