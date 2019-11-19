Гварамия пригрозил изнасилованием матерям грузинских политиков

Скандальный медиаменеджер Ника Гварамия пригрозил изнасиловать матерей лидеров партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает «Взгляд».

Гварамия — бывший генеральный директор телекомпании «Рустави 2». За пределы Грузии его известность распространилась летом, когда он встал на защиту на тот момент ведущего одного из шоу на канале «Рустави 2» Георгия Габуния, в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина

Позже Гварамия заявил к тому же, что мочился в вино и боржоми, экспортируемые в Россию, а еще позже был уволен из «Рустави 2» по решению нового руководства телекомпании.

Вскоре после этого Гварамия создал телекомпанию «Мтавари архи» («Главный канал») и пригласил туда журналистов, которые также были уволены с «Рустави 2», в том числе Габунию.

Тем временем с прошлой недели в Тбилиси проходят митинги оппозиции по той причине, что местный парламент не одобрил переход к пропорциональной системе выборов.