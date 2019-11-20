Грузинская оппозиция вновь поставила палатки у здания парламента

Протестующие в Тбилиси снова поставили палатки у здания парламента, заблокировав работу законодательного органа страны. Оппозиция продолжает выступать за отставку правительства и проведение внеочередных выборов, однако власти Грузии отказываются идти на поводу у протестующих. С чем связана новая волна недовольства в стране, разбиралась «Газета.Ru».

Участники антиправительственного митинга в центре Тбилиси вновь расставили палатки у здания парламента Грузии. Протестующие пообещали продолжать акции в непрерывном режиме, а также превратить территорию у здания в палаточный городок.

Также демонстрации прошли у здания Тбилисского городского суда, где состоялись слушания по делу о задержанных накануне протестующих. Активисты требовали освобождения всех участников протестов.

Демонстранты в Тбилиси при поддержке оппозиционных партий заблокировали здание парламента 17 ноября, отказавшись пускать депутатов на их рабочие места и разбив палатки у входа в здание. На следующий день спецназ разогнал активистов с помощью слезоточивого газа и водометов, задержав 37 человек.

Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария , полиция прекратила незаконные действия митингующих и поступит так же при повторении деструктивных действий.

«Выражение свободы слова в нашей стране полностью обеспечено. Несколько дней это выражение проходило без проблем, однако затем несколько безответственных политиков призвали граждан сначала заблокировать дороги и возвести баррикады, затем блокировать здание парламента», — пояснил Гахария.

Протестующие фактически напали на избранных народом депутатов, уверен премьер, поэтому полиция приняла решение, на которое имела право.

Новые акции протеста начались в Грузии 14 ноября, причиной послужил провал голосования в парламенте по поводу проведения в стране выборов 2020 года по пропорциональной системе. Парламентариям не хватило 12 голосов для принятия изменений в конституцию, инициативу поддержали лишь 101 из 150 депутатов. Против ввода пропорциональной системы вместо мажоритарной частично выступили депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

При этом глава партии Бидзина Иванишвили анонсировал переход к пропорциональным выборам еще летом, когда волна протестов охватила Грузию в предыдущий раз. Сам политик отмечал, что разочарован итогами голосования в парламенте, а также обвинял в провале мажоритарных депутатов из своей партии. Иванишвили подчеркивал, что внутренние разногласия в «Грузинской мечте» являются «показателем демократических процессов».

Однако оппозиция Грузии назвала противоречия в правящей партии срежиссированной акцией, обвинила Иванишвили в желании сохранить власть в своих руках и выступила единым фронтом против правительства.

«В парламенте бунтовали представители меньшинства, вот большинство подумало и решило не менять смешанную систему. Меньшинство же было несогласно и захотело устроить революцию, однако это им не удалось», — уверен эксперт.

Стоит отметить, что отказ от мажоритарной системы выборов был одним из требований вышедших на митинги в июне. Тогда народные волнения спровоцировал визит российской делегации в грузинский парламент, в ходе которого депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера, что не понравилось оппозиции и привело к всплеску антироссийских демонстрации в Тбилиси.

Теперь же лидеры оппозиции вновь потребовали проведения внеочередных парламентских выборов, а также отставки правительства Грузии и освобождения всех задержанных в ходе летних протестов. Грузинские власти отказались идти на уступки, однако пообещали проявить максимальное терпение в отношении активистов.

Ситуация в Грузии патовая, так как стороны конфликта не желают идти на встречу друг другу — оппозиция отказывается прекращать протесты до проведения новых выборов, а правительство не собирается пересматривать решение парламента.

При этом по последним опросам Международного республиканского института (IRI), 78% опрошенных поддерживают переход на пропорциональную избирательную систему, хотя более 30% избирателей еще не определились, за кого будут голосовать.

Тем не менее, 23% респондентов готовы поддержать «Грузинскую мечту», «Единое национальное движение» — 15%, а за «Европейскую Грузию — Свободных демократов» и Лейбористскую партия готовы проголосовать по 5% опрошенных. Остальные партии набирают 4% и менее голосов среди опрошенных.

Всю оппозицию в целом готовы поддержать 41% респондентов, однако своеобразное единение их лидеров на фоне протестов не гарантирует повторения результата на выборах. Ни одна партия, в том числе «Грузинская мечта», не имеет явного преимущества.

В данном контексте опасения оппозиции относительно сохранения мажоритарной системы выборов вполне понятны. Дело в том, что «Грузинская мечта» теряет свои позиции в крупных городах, но сохраняет расположение жителей регионов. Поэтому оппозиции будет сложно усилить свои позиции при сохранении действующей избирательной системы.

«Пропорциональная система выгоднее для грузинской оппозиции, так как народ будет голосовать не за Иванишвили, а за тех кто до сих пор любит и уважает (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили. Мажоритарная же выгодна правящей партии, вот поэтому они и борются», — отмечает Жарихин.

Пропорциональная система способствует появлению «партий головастиков», то есть люди голосуют за популярного лидера, пояснил эксперт, вслед за ним в парламент проходят неизвестные народу депутаты. Мажоритарная же действует как «русская рулетка» — один побеждает, а все остальные голоса теряются.

Политический кризис стремительно набирает обороты именно из-за желания лидеров оппозиции завершить единоличное правление «Грузинской мечты» Иванишвили. К слову, необычное объединение оппозиции для общей цели отличает сегодняшние протесты от июльских акций. Ситуация в Грузии постепенно выходит из-под контроля на фоне слаженных действий противников властей.

В то же время говорить о революции в стране пока рано, несмотря на тупиковую ситуацию. Масштаб протестов пока не приблизился даже к летним демонстрациям, когда на улицы Тбилиси выходили более 10 тыс. человек. Но лидеры оппозиции не теряют надежды и обещают выводить на улицы все больше и больше людей каждый раз.