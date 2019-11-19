Плеснули бензин: как тушат протесты в Иране

Плеснули бензин: протесты в Иране тушат отключением интернета

Иранское общество буквально взорвалось после повышения цен на бензин — протесты продолжаются несколько дней, демонстранты забираются на крыши зданий, подожгли офис Центрального банка и выдвигают политические требования. Тегеран объяснил рост цен экономическим давлением Вашингтона. В стране уже отключен интернет, поскольку власти опасаются, что ситуацией воспользуются внешние силы. И это косвенно говорит, что стратегия давления со стороны США все же начинает срабатывать.

В минувшие выходные в 40 городах Ирана прошли митинги, в ходе которых демонстранты вступали в схватки с полицией, забирались на крыши правительственных учреждений, а также подожгли один из офисов Центрального банка, и даже пытались поджечь нефтехранилище. Как пишет корреспондент LA Times из Ирана в протестах приняли участие тысячи молодых людей.

Причиной для массовых акций протеста стало решение властей Ирана поднять цены на бензин. Если раньше автомобилистам в месяц разрешалось покупать 60 литров топлива по цене в 10 тыс. риалов (19,14 руб.), то теперь в рамках квоты цена поднялась до 15 тыс. риалов (28,71 руб.).

Каждый дополнительный литр сверх квоты иранцам предложено приобретать по цене в 30 тыс. риалов. Раньше же квота была существенно выше — 250 литров, каждый из которых обходился в 10 тыс. риалов.

При этом, несмотря на повышение, цены на бензин в Иране остаются одними из самых низких в мире, и правительство ежегодно предоставляет многомиллиардные субсидии на их поддержку.

Иран — ведущая нефтедобывающая страна, однако из-за введенного США эмбарго на экспорт нефти власти ищут возможности изыскать дополнительные средства для бюджета.

В субботу, 16 ноября, в одном из иранских Twitter-аккаунтах было опубликовано фото молодых людей, которые залезли на крышу здания в Тегеране, где размещается офис иранской полувоенной организации «Басидж». Она входит в состав Корпуса стражей Исламской революции, влиятельного военного формирования, опоры иранского режима.

Мировые СМИ сообщили что в ходе протеста в стране погибли более 20 человек.

Косвенно это подтвердил в своем выступлении и верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи, ответивший, что «некоторые люди погибли». Впрочем, конкретных цифр он не называл.

Повышение цен было поддержано Хаменеи в субботнем телеобращении к нации. В унисон с ним ранее выступил и президент-реформатор Хасан Роухани.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Александр Марьясов, экс-посол России в Иране в середине 2000-х, повышение цен на бензин рассматривалось давно, и его поддержали представители всех ветвей власти в стране.

«Решение было принято единогласно и одобрено лидером [Хаменеи]. Это необходимость — увеличить доходы для выплат наиболее нуждающимся слоям», — утверждает Марьясов.

Эксперт уверен, что властям удастся стабилизировать ситуацию, объяснив ее «экономической необходимостью», а также пообещав, что средства пойдут на субсидии населению. К тому же, отмечает дипломат, руководство Ирана «будет валить все на политику максимального давления со стороны США, которые загоняют Иран в угол».

Чтобы предотвратить распространение информации о протестах, иранские власти распорядились ограничить доступ к интернету по всей стране на 24 часа. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на источник в иранском министерстве информации.

По данным источника, эта мера инициирована высшим советом национальной безопасности республики. Однако причина отключения не уточняется.

Как рассказала «Газете.Ru» одна из иранских студенток, обучающаяся в Москве, у нее возникли проблемы при связи с домом, и она вынуждена теперь много тратить на телефонные звонки. Правда, родители уверили ее, что «скоро все будет нормально».

По данным международной неправительственной организации Netblocks, которая анализирует работу интернета, он практически полностью отключен на территории Ирана.

Тегеран пошел на этот шаг, опасаясь, что ситуацией могут воспользоваться внешние противники. Повод для беспокойства у Ирана, действительно, есть. Вашингтон ранее пытался манипулировать иранским интернетом в собственных целях.

Как писало издание The New York Times, в 2009 году один из сотрудников Госдепа США обращался к руководству соцсети Twitter с просьбой отложить технические работы на сайте, так как на время запланированных работ были намечены антиправительственные демонстрации в Иране. В Госдепе отмечали в то время, что что социальные сети играют важную роль в протестах.

В США уже осудили действия властей Ирана: «Мы осуждаем попытку отключить интернет. Пусть они говорят!» — заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус. Она также выразила слова поддержки «многострадальному иранскому народу», который протестует против последних несправедливых действий «коррумпированного режима».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм также заявил, что США поддерживают мирные протесты жителей Ирана. В Вашингтоне не скрывают, что надеются, что беспорядки могут приобрести политический характер и приведут если не к смене политического режима, то к его ослаблению.

Американские СМИ констатируют что верховный правитель Ирана 80-летний Али Хаменеи не слишком здоров, и этот фактор может сыграть на руку протестующим. Как недавно писал в своей статье для The National Interest американский аналитик, эксперт по Ирану Майкл Рубин, в случае кончины Хаменеи, которая может произойти в течение «месяца, года или пяти лет», иранское общество ждет «беспрецедентный кризис».

Иранская политическая система, кроме того, немонолитна — в ней есть различные центры влияния как консервативного, так и реформистского толка.

Стоит отметить, что подобные протесты, вызванные социальными проблемами в Иране, уже случались в 2018 году: тогда их удалось подавить благодаря действиям известных своей жестокостью корпуса Стражей исламской революции, а также отрядов революционной «милиции».

Тогда во время беспорядков также погибли более 20 человек, а десятки были арестованы. При этом среди участников тогдашних протестов был и экс-президент страны Ирана Махмуд Ахмадинежад, он даже был задержан.

Последнего трудно заподозрить в каких-то симпатиях к США. Он известен своим жестким антиамериканизмом, а также негативным отношением к Израилю.

Сегодняшние беспорядки в Иране пока не носят столь массового характера, однако, как отмечает экс-посол Марьясов, происходящее — «не первый и не последний» случай в стране, так как экономическая ситуация в Иране ухудшается.

В свою очередь, ведущий аналитик аналитического центра GSA в Вашингтоне Теодор Карасик отмечает, что ситуация в Иране демонстрирует действенность стратегии «максимального давления» со стороны Белого дома.

«США явно стремятся придать протестующим власть или большее влияние, помогая им налаживать коммуникацию между собой», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Карасик также отмечает, что ситуация в Иране происходит два месяца спустя после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в которой Вашингтон обвиняет Иран. «Возможно, говоря о сегодняшней ситуации нужно вспомнить старую пословицу „что посеешь, то и пожнешь“. Это начало серьезной проблемы для правительства, и мы уже видим, как ломают голову над тем, что делать», — полагает он.