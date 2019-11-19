«Друг» Бутиной признал вину в мошенничестве

В США якобы являвшийся другом Бутиной консультант признал вину в мошенничестве

Политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, согласно утверждениям ряда американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной , признал вину в причастности к мошеннической схеме. Об этом говорится в документах, поступивших в понедельник в электронную базу федерального окружного суда в американском штате Южная Дакота.

В феврале текущего года прокуратура в Южной Дакоте предъявила Эриксону обвинения в получении мошенническим путем примерно $2,3 млн и легализации незаконных доходов. Как заявляли представители властей, американец с 1996 года занимался финансовыми махинациями. Эриксон предлагал инвесторам вложить средства в его бизнес, обещая значительные доходы. Власти утверждали, что в действительности он расходовал деньги на личные нужды.

Как следует из заявления, поступившего в базу суда, Эриксон признал свою вину по двум пунктам обвинения из 11. Они касаются мошенничества и легализации незаконных доходов. Максимальное наказание по каждому из этих двух пунктов составляет 20 лет тюремного заключения. Размер штрафа может достигать суммарно $750 тыс. Прокуратура пока не уточняет, какого наказания для Эриксона она намерена добиваться.

В ходатайстве Эриксона, в частности, разъясняется, что он в 2017 году получил от одного из своих знакомых $100 тыс. Эриксон сказал тогда, что вложит эти деньги в свой бизнес. На самом деле он израсходовал указанные средства на иные нужды, а инвестор не получил прибыли. Указанные $100 тыс. Эриксон ему также не вернул. $1 тыс. из этой суммы он перевел на счет некого лица, имя которого не приводится. Указано, что имя данного лица на английском языке начинается на букву M, а фамилия — на букву B.

В базу суда поступили также иные материалы, касающиеся указанной договоренности между Эриксоном и прокуратурой. Доступ к ним в настоящее время имеют только стороны обвинения и защиты, а также суд. В исковом заявлении дело Бутиной не упоминалось.