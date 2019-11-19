На Украине назвали условие для прекращения войны

В Киеве назвали условие конца войны

Кузьмин — депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». По его словам, самое главное, что действующим украинским властям следует сделать, это проанализировать ситуацию, которая сложилась в стране в 2014 году, причем анализ должен быть качественным и юридическим.

Вслед за этим властям стоит отойти от политических оценок, а именно перестать оценивать людей по принципу ваши — наши, и вернуться в правовое поле, то есть думать о том, кто действует законно, а кто незаконно, а не о том, кто является большим патриотом. Лишь тогда, убежден парламентарий, можно будет положить конец войне в Донбассе.