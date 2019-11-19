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В Киеве назвали условие конца войны 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
На Украине назвали условие для прекращения войны
Фото: Reuters
Война в Донбассе закончится, когда власти Украины проанализируют события пятилетней давности, отойдут от политических оценок и вернутся в правовое поле. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Кузьмин — депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». По его словам, самое главное, что действующим украинским властям следует сделать, это проанализировать ситуацию, которая сложилась в стране в 2014 году, причем анализ должен быть качественным и юридическим.
Вслед за этим властям стоит отойти от политических оценок, а именно перестать оценивать людей по принципу ваши — наши, и вернуться в правовое поле, то есть думать о том, кто действует законно, а кто незаконно, а не о том, кто является большим патриотом. Лишь тогда, убежден парламентарий, можно будет положить конец войне в Донбассе.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба назвал условием окончания войны в Донбассе возврат Россией Крыма и выплату ею денежной компенсации.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Ренат Кузьмин , Дмитрий Кулеба , Верховная Рада , Киев
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