На Украине назвали условие для прекращения войны

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта. Об этом он сказал в эфире NewsOne.
Кузьмин также отметил, что нынешней украинской власти следует проанализировать события в 2014 году и сделать выводы из ошибок прошлого.
Он также призвал прекратить политические оценки по принципу "ваши — наши".
"Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины", — подчеркнул депутат.