На Украине назвали условие для прекращения войны в стране

Кузьмин также отметил, что нынешней украинской власти следует проанализировать события в 2014 году и сделать выводы из ошибок прошлого.

Он также призвал прекратить политические оценки по принципу "ваши — наши".