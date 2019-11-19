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На Украине назвали условие для прекращения войны в стране 

Газета.Ru 1 час назад
На Украине назвали условие для прекращения войны
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта. Об этом он сказал в эфире NewsOne.
Кузьмин также отметил, что нынешней украинской власти следует проанализировать события в 2014 году и сделать выводы из ошибок прошлого.
Он также призвал прекратить политические оценки по принципу "ваши — наши".
"Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины", — подчеркнул депутат.
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Теги:
В мире , Ренат Кузьмин , Верховная Рада
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