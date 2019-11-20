Абэ стал рекордсменом по сроку на своем посту

Абэ станет рекордсменом по длительности пребывания на своем посту

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ разделил первое место по длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю страны с Таро Кацурой, который возглавлял кабинет министров в начале прошлого века.

По данным ТАСС, во вторник, 17 ноября, наступил 2886 день, который Абэ проводит на посту премьера. Ранее, в конце августа, действующий глава японского правительства уже занимал первое место по длительности нахождения на своем посту после Второй мировой войны. А 20 ноября Абэ станет абсолютным рекордсменом по этому показателю за всю историю своей страны.