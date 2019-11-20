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Абэ станет рекордсменом по длительности пребывания на своем посту 

Российская Газета + ещё 2 47 минут назад
Абэ стал рекордсменом по сроку на своем посту
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ разделил первое место по длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю страны с Таро Кацурой, который возглавлял кабинет министров в начале прошлого века.
По данным ТАСС, во вторник, 17 ноября, наступил 2886 день, который Абэ проводит на посту премьера. Ранее, в конце августа, действующий глава японского правительства уже занимал первое место по длительности нахождения на своем посту после Второй мировой войны. А 20 ноября Абэ станет абсолютным рекордсменом по этому показателю за всю историю своей страны.
Первый премьерский срок Абэ начался в сентябре 2006 года и продлился год. Во второй раз он возглавил правительство в конце 2012 года после того, как Либерально-демократическая партия убедительно победила на всеобщих выборах. В прошлом году Абэ был вновь переизбран председателем правящей в стране партии на третий срок, получив возможность возглавлять правительство до 2021 года. Однако согласно партийному уставу, этот срок должен стать последним.
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