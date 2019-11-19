В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений

В Евросоюзе прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений

Европейский союз заявил о неизменности позиции в отношении поселенческой политики Израиля и назвал ее незаконной и не соответствующей нормам международного права, следует из распространенного заявления главы европейской дипломатии Федерики Могерини

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы , согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Позднее госдепартамент США опубликовал предупреждение для граждан страны, посещающих и планирующих посетить Иерусалим , Западный берег реки Иордан и сектор Газа в Израиле.

"Позиция Европейского Союза в отношении израильской поселенческой политики на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность незаконна, согласно международному праву, и подрывает решение о двух государствах, а также перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334", — говорится в тексте заявления.

Также ЕС призвал Израиль "прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами как оккупирующей державы".

При этом в Евросоюзе заверили, что будут и дальше поддерживать возобновление процесса для достижения в рамках переговоров решения о двух государствах для двух народов — "единственного реалистичного и действенного способа для удовлетворения законных чаяний двух сторон".

Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.