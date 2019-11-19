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В Евросоюзе прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений 

РИА Новости 1 час назад
В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Европейский союз заявил о неизменности позиции в отношении поселенческой политики Израиля и назвал ее незаконной и не соответствующей нормам международного права, следует из распространенного заявления главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Позднее госдепартамент США опубликовал предупреждение для граждан страны, посещающих и планирующих посетить Иерусалим, Западный берег реки Иордан и сектор Газа в Израиле.
"Позиция Европейского Союза в отношении израильской поселенческой политики на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность незаконна, согласно международному праву, и подрывает решение о двух государствах, а также перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334", — говорится в тексте заявления.
Также ЕС призвал Израиль "прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами как оккупирующей державы".
При этом в Евросоюзе заверили, что будут и дальше поддерживать возобновление процесса для достижения в рамках переговоров решения о двух государствах для двух народов — "единственного реалистичного и действенного способа для удовлетворения законных чаяний двух сторон".
Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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Теги:
В мире , Барак Обама , Федерика Могерини , ЕС , Совбез ООН , ООН , Госдеп США , Иерусалим , Израиль , США
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