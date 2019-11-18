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В мире

Эксперт прокомментировал протесты в Грузии 

РИА Новости 1 час назад
Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
Фото: РИА Новости
Протесты в Грузии продолжатся, но позиции властей пока сильны, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, эксперт РСМД Николай Силаев.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси. МВД Грузии сообщило о задержании в ходе разгона акции протеста 18 человек по статьям "неповиновение полиции" и "хулиганство".
"Ситуация довольно неопределенная, но мне кажется, что позиции у "Грузинской мечты" и вообще у властей пока сильны", — заявил эксперт РИА Новости.
"Я думаю, что выступления оппозиции еще будут. Решение депутатов правящей партии провалить голосование по пропорциональной системе по оппозиции ударило очень больно. Я имею в виду и "Единое национальное движение" и его обломки, и тех, кто уже присутствует в парламенте, но рассчитывает нарастить свое присутствие — это "Альянс патриотов Грузии". Это затронуло те партии, которые сейчас в парламенте не представлены, но хотят туда попасть — это, например, Нино Бурджанадзе и ее "Демократическая Грузия". Так что Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта" — ред.) многим людям поломал планы", — отметил он.
При этом Силаев усомнился в том, что после разгона митинга спецназом в понедельник оппозиция сможет объединиться. "Потому что народа со вчерашней ночи перед парламентом осталось немного, и все это представление с замками на дверях, с мешками с песком — под это явно большинство протестующих подписываться не хотели. Насколько сможет оппозиция выступать консолидированно — открытый вопрос", — добавил Силаев.
По мнению эксперта, сейчас в Грузии вырастет количество публикаций и комментариев о том, что Иванишвили окончательно проиграл и что он потеряет власть.
"Я же в этом совершенно не уверен. Он чувствует себя достаточно уверенно, и ему в последние полгода удается игнорировать мнение политической тусовки", — заключил он.
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Теги:
В мире , Нино Бурджанадзе , Николай Силаев , МГИМО , МВД , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
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