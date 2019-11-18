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Советник Зеленского зарегистрирован иностранным агентом в США 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
Советник Зеленского стал иноагентом в США
Фото: ТАСС
Министерство юстиции США зарегистрировало советника президента Украины Эндрю Мака в качестве лица, которое представляет на территории страны интересы иностранного государства. Это следует из отчета на сайте американского ведомства.
"Зарегистрированный в частном порядке участвует в конференциях и других мероприятиях, которые развивают связи Украины с американско-украинским сообществом, а также способствуют привлечению американских инвестиций на Украину, которые могут косвенным образом принести выгоду президенту Украины", — говорится в регистрационном заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября назначил Мака своим внештатным советником. В сферу его деятельности входит сопровождение международных сделок с участием Украины, США и стран СНГ.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , США , Украина , Владимир Зеленский , Министерство юстиции США
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