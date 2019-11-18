Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция захотела войны в Сирии из-за России
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
Россиянам предрекли температурные аномалии
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода
Зеки строили российскому полковнику яхту за 10 миллионов
Зеки строили российскому полковнику яхту за 10 миллионов
Происшествия

Украинский суд отказался отменять приговор 85-летнему «русскому шпиону» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 45 минут назад
Украина оставила в тюрьме 85-летнего «русского шпиона»
Фото: РИА Новости
Харьковский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию, поданную на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову. Ранее он был осужден по статье о государственной измене — ученый якобы шпионил в пользу России.
«Приговор районного суда оставлен без изменений», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы Харьковского апелляционного суда.
В июле прошлого года Харьковский суд признал виновным Мехти Логунова в шпионаже в пользу России и госизмене. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.
Ученого арестовали еще в сентябре 2017 года. С тех пор он находился под стражей. Его обвинили в том, что он собирал сведения в рамках гособоронзаказа и передавал их России. Также Логунов якобы создал агентурную сеть из 18 человек.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым В Ираке заявили об угрозе возрождения ИГ В Ираке заявили об угрозе возрождения ИГ Глава ДНР оценил киевский «план депортации народа Донбасса» Глава ДНР оценил киевский «план депортации народа Донбасса» 
Теги:
В мире , Происшествия , Украина , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция захотела войны в Сирии из-за России
Турция захотела войны в Сирии из-за России 5
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать 10
Россиянам предрекли температурные аномалии
Россиянам предрекли температурные аномалии 4
Зеки строили российскому полковнику яхту за 10 миллионов
Зеки строили российскому полковнику яхту за 10 миллионов 17
Мужчина насмерть подавился виноградом в «Пятерочке»
Мужчина насмерть подавился виноградом в «Пятерочке» 4
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
02:20
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
Происшествия
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
00:36
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение