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Общество

Депутат Рады высмеял состояние украинского флота 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
«И смех, и грех»: В Раде высмеяли украинский флот
Фото: РИА Новости
Депутат Рады Олег Волошин высказался по теме возвращения Россией Украине судов, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
«Во всей этой истории о «возврате захваченных кораблей» упускают из виду тот печальный факт, что речь идет о двух маленьких катерах и старом буксире. Причем катерах, сделанных на заводе [экс-президента Петра] Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда. На фото видно, что есть пробоина, а следов взрыва нет. Да и задачи обстреливать катера боевыми снарядами никто российским пограничникам не ставил», — заявил парламентарий в своем Facebook.
Он добавил, что броня, предназначенная для защиты моряков, ранила несколько человек своими осколками.
«В общем, смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано», — заключил Волошин.
В понедельник МИД подтвердил возвращение Украине трех арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины.
В Киеве сообщили, что все корабли подвергнутся тщательной проверке.
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Теги:
В мире , Олег Волошин , МИД
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