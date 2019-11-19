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«Тянет время»: почему Лукашенко торгуется с Россией 

Рамблер 34 минуты назад
Опрошенные «Газетой.ру» эксперты заявили, что эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко и его встречи с западными политиками — способ потянуть время в процессе интеграции с Россией и добиться выгодных для себя условий.
Лукашенко хочет показать, что без компенсаций за российский налоговый маневр и свободного доступа белорусских товаров на российский рынок в рамках ЕАЭС и Союзного государства, интеграции не будет.
Эксперты считают, что последние заявления Лукашенко могут быть связаны с экономическим фактором — отрицательное сальдо торговли с Россией составляет более девяти миллиардов долларов в год.
По мнению главы партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслава Максименко, слова Лукашенко могут быть всего лишь «попыткой поддержать свое реноме» в глазах белорусской элиты перед тем, как «сдаться на милость Москвы».
Еще одной причиной резких выступлений Лукашенко эксперты назвали политический фактор: ему важно выиграть время, дотянуть экономику Белоруссии в нормальном состоянии до президентских выборов в августе 2019 года и переизбраться на новый срок.
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин выразил мнение, что Белоруссии выгоднее продолжать дружбу с Россией и торговаться за преференции. При этом, по мнению Макаркина, Лукашенко четко дал понять, на что он готов пойти, а на что — нет.
«Никакого присоединения к России в виде шести белорусских областей или в виде создания Белорусского федерального округа в составе России — этому не бывать», — заключил эксперт.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лукашенко заявил о сомнениях в целесообразности Союзного государства России и Белоруссии.
«Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — заявил он.
Комментарии149 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Политика , Алексей Макаркин , Александр Лукашенко , Центр политических технологий , ЕАЭС , Газета.Ru
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