«Тянет время»: почему Лукашенко торгуется с Россией

Опрошенные «Газетой.ру» эксперты заявили , что эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко и его встречи с западными политиками — способ потянуть время в процессе интеграции с Россией и добиться выгодных для себя условий.

Лукашенко хочет показать, что без компенсаций за российский налоговый маневр и свободного доступа белорусских товаров на российский рынок в рамках ЕАЭС и Союзного государства, интеграции не будет.

Эксперты считают, что последние заявления Лукашенко могут быть связаны с экономическим фактором — отрицательное сальдо торговли с Россией составляет более девяти миллиардов долларов в год.

По мнению главы партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслава Максименко, слова Лукашенко могут быть всего лишь «попыткой поддержать свое реноме» в глазах белорусской элиты перед тем, как «сдаться на милость Москвы».

Еще одной причиной резких выступлений Лукашенко эксперты назвали политический фактор: ему важно выиграть время, дотянуть экономику Белоруссии в нормальном состоянии до президентских выборов в августе 2019 года и переизбраться на новый срок.

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин выразил мнение, что Белоруссии выгоднее продолжать дружбу с Россией и торговаться за преференции. При этом, по мнению Макаркина, Лукашенко четко дал понять, на что он готов пойти, а на что — нет.

«Никакого присоединения к России в виде шести белорусских областей или в виде создания Белорусского федерального округа в составе России — этому не бывать», — заключил эксперт.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лукашенко заявил о сомнениях в целесообразности Союзного государства России и Белоруссии.