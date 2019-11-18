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Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси 

ТАСС 1 час назад
Спецназ начал разгон оппозиции у парламента в Тбилиси
Фото: EPA
Силы специального назначения МВД Грузии приступили в понедельник к разгону демонстрантов в Тбилиси, собравшихся со стороны здания грузинского парламента, где расположены служебные входы. Кадры разгона в прямом эфире демонстрирует телеканал "Рустави 2".
Как отмечается, спецназ применяет водометы для разгона демонстрантов. Такая мера, по информации телеканала, была предпринята после ряда неудачных попыток спецназа разогнать протестующих без применения спецредств.
По данным ТВ, спецназовцы сталкиваются с сопротивлением, в первом ряду стоят оппозиционеры, которые не пускают силы правопорядка идти вперед. Толпа демонстрантов все еще не собирается сдавать позиции. Местами идет рукопашная драка митингующих с представителями спецназа.
Спецназу удалось оттеснить демонстрантов от одного из запасных входов в здание парламент, передает "Рустави 2". Сейчас сотрудники спецназа спустились к парадному входу в здание на проспект Руставели, где также разбиты палатки и находятся митингующие. Помимо этого, они приступили к разгону демонстрантов вдоль проспекта Руставели.
Отмечается, что спецназ пока не применяет силу. По информации телеканала, в давке сознание потеряли несколько митингующих.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , МВД , Грузия , Тбилиси
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