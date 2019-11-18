МВД Грузии отправил спецназ к парламенту

МВД Грузии отправил спецназ к заблокированному протестующими парламенту

МВД Грузии мобилизовало в понедельник отряды специального назначения в Тбилиси возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент. Об этом сообщила телекомпания Rustavi2.

Ранее МВД распространило специальное заявление, в котором говорилось, что блокировка парламента является незаконной и призвала митингующих прекратить это делать.

Параллельно у парадного входа в парламент на проспекте Руставели стягиваются дополнительные наряды патрульной полиции. Оппозиционные политики и митингующие остаются у блокированных входов в законодательный орган. Они заявляют, что будут стоять до конца и выкрикивают лозунги "Измени!", призывая к смене власти. Полицейские запрещают журналистам снимать передвижение спецназовцев. Пока неизвестно, в каком направлении двинется отряд.