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Украинские ветераны потребовали от Коломойского «фильтровать базар» 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
От Коломойского потребовали «фильтровать базар»
Фото: Reuters
Украинские ветераны провели акцию протеста в связи с заявлениями Игоря Коломойского о нормализации отношений с Москвой, посоветовав предпринимателю «фильтровать базар».
Представители Движения ветеранов Украины города Днепр провели акцию рядом с городской администрацией. Таким образом они хотели выразить протест «в связи с неоднозначными высказываниями миллиардера Игоря Коломойского по поводу отношений с Россией», передает RT.
«Рекомендуем олигарху не заигрывать с россиянами и не рассказывать нам о возвращении к братским отношениям, в формате любых возможных союзов или другой формы сотрудничества с оккупантами украинской земли. Мы, ветераны русско-украинской войны, этого никогда не разрешим! Ни Коломойскому, ни кому-либо другому», — говорится в финальном коммюнике акции.
При этом, как отмечает портал «Позиция», молодые люди скандировали: «Игорь Валерьевич, фильтруйте базар!».
Ранее Коломойский призвал закончить вооруженный конфликт в Донбассе, а также улучшить отношения с Россией. Это заявление Коломойского оценили на Украине.
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Теги:
В мире , Украина , Москва
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