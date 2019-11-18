От Коломойского потребовали «фильтровать базар»

Украинские ветераны потребовали от Коломойского «фильтровать базар»

Украинские ветераны провели акцию протеста в связи с заявлениями Игоря Коломойского о нормализации отношений с Москвой , посоветовав предпринимателю «фильтровать базар».

Представители Движения ветеранов Украины города Днепр провели акцию рядом с городской администрацией. Таким образом они хотели выразить протест «в связи с неоднозначными высказываниями миллиардера Игоря Коломойского по поводу отношений с Россией», передает RT.

«Рекомендуем олигарху не заигрывать с россиянами и не рассказывать нам о возвращении к братским отношениям, в формате любых возможных союзов или другой формы сотрудничества с оккупантами украинской земли. Мы, ветераны русско-украинской войны, этого никогда не разрешим! Ни Коломойскому, ни кому-либо другому», — говорится в финальном коммюнике акции.

При этом, как отмечает портал «Позиция», молодые люди скандировали: «Игорь Валерьевич, фильтруйте базар!».

Ранее Коломойский призвал закончить вооруженный конфликт в Донбассе, а также улучшить отношения с Россией. Это заявление Коломойского оценили на Украине.