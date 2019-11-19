В Германии призвали снять санкции с России

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии » Александер Гауланд призвал снять санкции с России , аргументировав это отсутствием видимого эффекта от подобной политики и ущербом, который в результате был нанесен промышленности ФРГ.

Гауланд заявил на пресс-конференции в Берлине, что «санкции бессмысленны, и поэтому они должны быть сняты, потому что, с одной стороны, они не показывают никакого эффекта, с другой стороны, наносят ущерб немецкой промышленности, прежде всего на востоке», передает РИА «Новости».

По его словам, проблемы в отношениях между Москвой и Западом «начались после развала СССР, это исторический факт». Он указал, что Россия «никогда не принимала внутренне те порядки, которые были ей навязаны в момент слабости, в эпоху Ельцина».

Все спорные вопросы «должны решаться с Россией на равных условиях, и это не дело американцев — предписывать русским, как им реализовывать мирный порядок с теми или иными странами», сказал Гауланд.

«Можно спорить, но расширение НАТО в результате развала Варшавского договора было воспринято Россией, неважно, правильно это или нет, как окружение. Окружение в том смысле, что части НАТО повсюду плотно приблизились к границе России. Вы можете сказать, что это не так и что НАТО не может быть агрессивным, но это мало интересует. Русские восприняли это так. И в этой связи мы выступаем за европейский мирный порядок при участии России, а это возможно только при отсутствии санкций и только при переговорах на одном уровне глаз», — заявил он.

Ранее в МИД России заявили, что в ФРГ постепенно приходят к пониманию необходимости налаживания отношений с Москвой.

Однако до этого глава МИД Германии исключил возможность «особых» отношений с Россией.