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Политика

Власти Грузии объявили новые протесты незаконными 

Lenta.ru + ещё 7 58 минут назад
Власти Грузии объявили новые протесты незаконными
Фото: ТАСС
Акции протеста в Тбилиси вышли за рамки закона. С таким заявлением выступили в министерстве внутренних дел Грузии, передает ТАСС.
Такую оценку в ведомстве дали митингу, которые прошел в воскресенье, 17 ноября, на проспекте Руставели у здания парламента и гостиницы «Рэдиссон». В МВД считают, что эта акция «приняла противозаконный характер», поскольку ее участники заблокировали все входы и выходы в здание органа государственной власти, к чему их открыто призывали политические лидеры протестного движения.
«Несмотря на ряд призывов и предупреждений со стороны МВД, свобода собраний и выражений вышла за рамки закона», — резюмировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, на прошедшей в воскресенье акции собрались несколько тысяч протестующих, которые разбились на две группы. Первая требовала провести досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и беспристрастной избирательной администрации, а вторая выступала за уход партии «Грузинская мечта» из власти.
Проспект Руставели в центре Тбилиси заблокирован с 14 ноября. Там разбиты палатки для ночевки протестующих, установлены жестяные бочки для жжения костров. Участникам акции раздают бесплатный кофе и чай. На месте проведения митинга усилены меры безопасности.
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии. Поправки касались перехода со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. При этом призывы лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» к своим однопартийцам поддержать законопроект не принесли результата.
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Теги:
В мире , Кавказ , МВД , ИТАР-ТАСС , Грузия , Тбилиси
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