Китай обвинил США в возвращении к холодной войне 

Госсекретарь США Майкл Помпео продолжает следовать идеологии холодной войны. Такая риторика вредит двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.
Он также отметил, что глава американского внешнеполитического ведомства раздувает антикитайские настроения, а его высказывания «наполнены идеологическими предубеждениями и неосведомлённостью» об истории КНР и ситуации в этой стране.
Распространяемые им слухи не выдерживают критики и рушатся под натиском фактов. С момента завершения холодной войны прошло более трёх десятков лет, но, боюсь, холодная война по-прежнему идёт в сердце господина Помпео, — заявил Шуан.
Он выразил надежду на то, что госсекретарь Соединённых Штатов откажется от принципов холодной войны и начнёт объективно рассматривать отношения двух стран. Помимо этого, подчеркнул представитель китайского МИД, от Помпео ждут «более подобающей» его должности модели поведения, которая принесёт пользу, а не вред китайско-американским отношениям.
Ранее, как писал News.ru, Помпео заявил, что КНР бросает вызов НАТО в сфере кибербезопасности. По его словам, США и раньше сталкивались с подобным. Однако раньше Запад не встречал таких попыток от страны с огромным населением и сильной экономикой, которая тесно связанна с американской.