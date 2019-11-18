Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
"Люди начали отступать": Захарова о поездках в метро
"Люди начали отступать": Захарова о поездках в метро
Политика

Китай обвинил США в возвращении к холодной войне 

News.ru + ещё 5 55 минут назад
Китай обвинил США в возвращении к холодной войне
Фото: Фото: Mike Theiler/CNP/AdMedia/Global Look Press
Госсекретарь США Майкл Помпео продолжает следовать идеологии холодной войны. Такая риторика вредит двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.
Он также отметил, что глава американского внешнеполитического ведомства раздувает антикитайские настроения, а его высказывания «наполнены идеологическими предубеждениями и неосведомлённостью» об истории КНР и ситуации в этой стране.
Распространяемые им слухи не выдерживают критики и рушатся под натиском фактов. С момента завершения холодной войны прошло более трёх десятков лет, но, боюсь, холодная война по-прежнему идёт в сердце господина Помпео, — заявил Шуан.
Он выразил надежду на то, что госсекретарь Соединённых Штатов откажется от принципов холодной войны и начнёт объективно рассматривать отношения двух стран. Помимо этого, подчеркнул представитель китайского МИД, от Помпео ждут «более подобающей» его должности модели поведения, которая принесёт пользу, а не вред китайско-американским отношениям.
Ранее, как писал News.ru, Помпео заявил, что КНР бросает вызов НАТО в сфере кибербезопасности. По его словам, США и раньше сталкивались с подобным. Однако раньше Запад не встречал таких попыток от страны с огромным населением и сильной экономикой, которая тесно связанна с американской.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
News.ru: последние новости
В Польше рассказали, как Украина может вернуть Крым и Донбасс В Польше рассказали, как Украина может вернуть Крым и Донбасс Умерла принцесса Камбоджи Умерла принцесса Камбоджи Евросоюз готов упростить визовый режим с Белоруссией Евросоюз готов упростить визовый режим с Белоруссией
Комментарии 
Теги:
В мире , США , Майкл Помпео , МИД , НАТО , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России 213
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 89
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса» 365
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро 21
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России 596
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение