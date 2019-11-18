Китай обвинил США в возвращении к холодной войне

Госсекретарь США Майкл Помпео продолжает следовать идеологии холодной войны. Такая риторика вредит двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

Он также отметил, что глава американского внешнеполитического ведомства раздувает антикитайские настроения, а его высказывания «наполнены идеологическими предубеждениями и неосведомлённостью» об истории КНР и ситуации в этой стране.

Распространяемые им слухи не выдерживают критики и рушатся под натиском фактов. С момента завершения холодной войны прошло более трёх десятков лет, но, боюсь, холодная война по-прежнему идёт в сердце господина Помпео, — заявил Шуан.

Он выразил надежду на то, что госсекретарь Соединённых Штатов откажется от принципов холодной войны и начнёт объективно рассматривать отношения двух стран. Помимо этого, подчеркнул представитель китайского МИД , от Помпео ждут «более подобающей» его должности модели поведения, которая принесёт пользу, а не вред китайско-американским отношениям.