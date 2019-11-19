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Сенат Франции заявил о праве Донбасса на русский язык 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе высказался о перспективах встречи "нормандской четверки". Об этом сообщают "Известия".
Он отметил, что решение украинского вопроса предполагает появление у Донбасса права на культурную и языковую политику.
Председатель комитета сената Франции по европейским делам добавил, что российская сторона должна будет "обуздать" атакующих украинцев в Донбассе, а Украина в свою очередь должна предоставить региону право на свободное использование русского языка.
По мнению Бизе, Донбасс должен остаться украинский территорией.
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Теги:
В мире , Видео , Жан Бизе
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