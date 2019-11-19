Сенат Франции заявил о праве Донбасса на русский язык

Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе высказался о перспективах встречи "нормандской четверки". Об этом сообщают "Известия".

Он отметил, что решение украинского вопроса предполагает появление у Донбасса права на культурную и языковую политику.

Председатель комитета сената Франции по европейским делам добавил, что российская сторона должна будет "обуздать" атакующих украинцев в Донбассе, а Украина в свою очередь должна предоставить региону право на свободное использование русского языка.

По мнению Бизе, Донбасс должен остаться украинский территорией.