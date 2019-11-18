В Эквадоре отключили RT от вещания

Национальная телекоммуникационная корпорация Эквадора без предварительного уведомления отключила телеканал RT от государственной кабельной сети. Об этом пишет RT.

Отмечается, что сигнал канала на испанском пропал ещё в пятницу, 15 ноября. К настоящему моменту в корпорации не объяснили причину отключения, сообщила руководитель службы распространения RT Майя Еркова.