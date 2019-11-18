Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
"Люди начали отступать": Захарова о поездках в метро
"Люди начали отступать": Захарова о поездках в метро
Политика

В Эквадоре отключили RT от вещания 

Парламентская газета + ещё 2 59 минут назад
В Эквадоре отключили RT от вещания
Фото: PIXABAY.COM
Национальная телекоммуникационная корпорация Эквадора без предварительного уведомления отключила телеканал RT от государственной кабельной сети. Об этом пишет RT.
Отмечается, что сигнал канала на испанском пропал ещё в пятницу, 15 ноября. К настоящему моменту в корпорации не объяснили причину отключения, сообщила руководитель службы распространения RT Майя Еркова.
«Мы направили запрос с просьбой прояснить ситуацию в Национальную телекоммуникационную корпорацию Эквадора, но никаких объяснений до сих пор не получили», — заявила она.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Парламентская газета: последние новости
В Кремле прокомментировали передачу Украине военных кораблей В Кремле прокомментировали передачу Украине военных кораблей МВД Грузии: митинг в Тбилиси вышел за рамки закона МВД Грузии: митинг в Тбилиси вышел за рамки закона Евросоюз готов упростить визовый режим с Белоруссией Евросоюз готов упростить визовый режим с Белоруссией 
Теги:
В мире , Russia Today , Эквадор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России 213
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 91
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса» 429
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро 41
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России 601
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение